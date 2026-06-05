Dal 10 giugno entra in funzione la nuova Casa di Comunità di Faenza, situata nell’ex centro fieristico di via Risorgimento. La struttura, parte di un nuovo modello di sanità territoriale, sostituirà il vecchio centro e offrirà servizi sanitari alla popolazione locale. La ristrutturazione ha coinvolto gli spazi dell’ex centro fieristico, adattandoli alle esigenze di una struttura dedicata alla presa in carico dei pazienti. La nuova sede rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione sanitaria del territorio.

Prende forma il nuovo modello di sanità territoriale. A partire dal 10 giugno entrerà in funzione la nuova Casa della Comunità di Faenza nell’ex centro fieristico di via Risorgimento. La parte del progetto che è stata finanziata con fondi Pnrr è infatti conclusa e quindi i primi 400 mq del nuovo polo sanitario faentino saranno immediatamente resi operativi. In prima battuta attraverso lo spostamento del Cau di via Golfieri, che troverà posto all’interno della Casa di Comunità. A presentare le novità, ieri mattina a Palazzo Manfredi sono stati il sindaco Massimo Isola, Caterina Florescu, direttrice del distretto di Faenza dell’Ausl Romagna, il direttore facente funzioni dell’unità di cure primarie Riccardo Casadei e la dirigente della direzione infermieristica di Ravenna Katia Prati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cau inglobato nella nuova Casa di Comunità

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