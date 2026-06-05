La Procura ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Igor Squeo, morto a 33 anni dopo un arresto. La madre ha chiesto chiarezza, affermando di aver creduto a tutto e di voler conoscere la verità. Squeo, che aveva lavorato otto anni nel settore della ristorazione a Londra, sognava di aprire un locale a Milano. La sua morte ha suscitato attenzione e richieste di approfondimento sulle circostanze dell’accaduto.

Milano, 5 giugno 2026 – Igor Squeo “coltivava progetti e aveva sogni nel cassetto”, come quello di aprire un piccolo locale a Milano, dopo aver lavorato per otto anni nel settore della ristorazione a Londra. “Voglio sapere che cosa è successo quella notte, conoscere la verità sulla morte di mio figlio è ormai l’unica mia ragione di vita”, spiega la madre, Franca Pisano, che da quattro anni si batte per non far chiudere il caso con un’archiviazione e per fare luce su quella notte, tra l’11 e il 12 giugno del 2022, quando una volante della polizia intervenne per sedare una lite tra suo figlio, Igor Squeo, e un ragazzo ivoriano. L’arresto e la morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Igor Squeo morto a 33 anni dopo l’arresto, la Procura riapre le indagini. La mamma: “Per anni ho creduto a tutto ora chiedo solo la verità”

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