Gli Stati Uniti considerano l’intelligenza artificiale una tecnologia chiave per la crescita economica, la sicurezza nazionale e il mantenimento della leadership internazionale. In questo contesto, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti e altri Paesi del Golfo stanno collaborando su progetti legati a IA, chip statunitensi e stablecoin. La cooperazione riguarda anche l’implementazione di tecnologie avanzate e strumenti finanziari digitali, con l’obiettivo di rafforzare le rispettive strategie economiche e di sicurezza.

Gli Stati Uniti hanno individuato nell’Intelligenza artificiale una tecnologia decisiva non soltanto per la crescita economica, ma anche per la sicurezza nazionale e per il mantenimento della propria leadership internazionale. La strategia di Washington mira a preservare il vantaggio competitivo americano attraverso lo sviluppo interno delle capacità tecnologiche e mediante l’esportazione selettiva di infrastrutture digitali, servizi cloud, semiconduttori avanzati e standard di sicurezza verso partner considerati affidabili. Nel maggio 2025 questa strategia ha trovato nel Golfo uno dei suoi passaggi più significativi. Durante la visita di Donald Trump negli Emirati Arabi Uniti, negli accordi annunciati tra Washington e Abu Dhabi è emersa una visione che va ben oltre la semplice cooperazione tecnologica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - IA negli Emirati, chip Usa e stablecoin. Il patto del Golfo raccontato da Preziosa

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