IA e chimica | milioni di nuove molecole per batteri e virus

L'intelligenza artificiale può creare milioni di nuove molecole, partendo da composti come il paracetamolo, generando fino a 10^30 combinazioni atomiche. Recenti studi hanno portato alla progettazione di nuovi antibiotici mirati contro lo Staphylococcus aureus. Questi sviluppi permettono di scoprire potenziali farmaci più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. La tecnologia viene impiegata anche per identificare molecole attive contro batteri e virus emergenti.

Come può l'IA generare 10?? combinazioni atomiche partendo dal paracetamolo?. Quali nuovi antibiotici sono stati progettati contro lo Staphylococcus aureus?. Come cambierà la medicina progettando molecole basandosi sull'effetto biologico desiderato?. Quanto tempo e denaro risparmieremo nello sviluppo di nuove terapie?.? In Breve L'uso dell'IA riduce costi farmaceutici del 25% e tempi di sviluppo del 40%. CoCoGraph esplora combinazioni atomiche potenzialmente superiori a 10^60. Il sistema di Losanna modella i movimenti dinamici delle proteine a livello atomico. Lo screening virtuale ha identificato 20 composti antivirali contro Ebola Bundibugyo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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