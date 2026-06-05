A Palazzo Visconti si svolge “I Salotti del Tempo”, un evento che ripercorre il passato attraverso ambienti storici e oggetti d’epoca. La prima tappa del progetto culturale “I Segreti dei Duchi di Modrone” propone visite guidate nelle stanze del palazzo, con esposizioni di arredi e documenti storici. L’obiettivo è offrire un’immersione nelle atmosfere del passato, coinvolgendo i visitatori in un percorso tra storia e memoria. L’evento si svolge fino a fine mese.

’I Segreti dei Duchi di Modrone’, il primo appuntamento del progetto culturale ed esperienziale ’I Salotti del Tempo® by Epoka Events’ parte da Milano, domenica 7 giugno dalle 15 alle 19 a Palazzo Visconti in via Cino del Duca, uno dei palazzi più affascinanti, imponenti e rappresentativi della città. Dimore storiche ed antichi palazzi si trasformano in un palcoscenico dove il pubblico fa un salto nel passato tra atmosfere ottocentesche, costumi sfarzosi, musica dal vivo, rituali dell’epoca, danza storica, teatro interattivo, poesia e momenti conviviali. Le dimore che ospitano ’ I Salotti del Tempo® ’ tornano a risplendere grazie ai protagonisti che le hanno abitate: attori e attrici interpretano figure storiche realmente vissute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’I Salotti del Tempo’. A Palazzo Visconti un tuffo nel passato

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