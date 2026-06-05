I pronostici di venerdì 5 giugno, ci sono amichevoli internazionali e le partite di qualificazione ai Mondiali femminili L’amichevole con l’Irlanda, per il Canada, sarà l’ultima tappa di avvicinamento al Mondiale casalingo, che i Canucks si apprestano ad ospitare insieme a USA e Messico. Guidati dallo statunitense Jesse Marsch, ex allenatore di Lipsia e Leeds, David e compagni cercheranno di qualificarsi per la prima volta nella loro storia alla fase a eliminazione diretta. Nelle uniche due partecipazioni (1986 e 2022) sono sempre usciti al termine della fase a gironi. Il Canada arriva a questa passerella finale forte di un’invidiabile striscia di sette risultati utili consecutivi e galvanizzato dal solido 2-0 rifilato pochi giorni fa all’Uzbekistan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 5 giugno: amichevoli internazionali e qualificazioni ai Mondiali femminili

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