I luoghi del tempo Alla ’Rocca’ serata per Poli
MONTEROTONDO MARITTIMO Il festival " I Luoghi del Tempo " dedica una serata speciale a Paolo Poli nel centenario della sua nascita. L’appuntamento è in programma oggi alla Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo, con un programma che celebra uno dei più originali protagonisti del teatro italiano del Novecento attraverso parole, musica e spettacolo. La serata si aprirà alle 18 con la passeggiata-racconto "Sempre fiori mai un fioraio", guidata da Pino Strabioli insieme all’architetto Barbara Catalani e coordinata da Enrico Pizzi. Strabioli, attore, regista e autore, è stato tra i più stretti collaboratori di Paolo Poli negli ultimi anni della sua carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Una serata speciale alla Rocca degli Alberti! Venerdì 5 giugno il festival I Luoghi del Tempo arriva a Monterotondo Marittimo per un grandioso omaggio al genio teatrale di Paolo Poli. Nella splendida cornice della Rocca, vi aspettano dei momenti imperd facebook
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