MONTEROTONDO MARITTIMO Il festival " I Luoghi del Tempo " dedica una serata speciale a Paolo Poli nel centenario della sua nascita. L’appuntamento è in programma oggi alla Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo, con un programma che celebra uno dei più originali protagonisti del teatro italiano del Novecento attraverso parole, musica e spettacolo. La serata si aprirà alle 18 con la passeggiata-racconto "Sempre fiori mai un fioraio", guidata da Pino Strabioli insieme all’architetto Barbara Catalani e coordinata da Enrico Pizzi. Strabioli, attore, regista e autore, è stato tra i più stretti collaboratori di Paolo Poli negli ultimi anni della sua carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I luoghi del tempo. Alla ’Rocca’ serata per Poli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rocca (Lazio) inaugura nuova Casa della Comunità a Roma: Luoghi per il servizio alla persona – Il videoA Roma, il 31 marzo 2026, è stata inaugurata una nuova Casa della Comunità nel quartiere di Rocca, nel Lazio.

Cesena accessibile e Peba, gli studenti del ‘Garibaldi-Da vinci’ analizzano uno dei luoghi simbolo: la Rocca MalatestianaGli studenti del ‘Garibaldi-Da Vinci’ hanno analizzato la Rocca Malatestiana, simbolo di Cesena, nel contesto del Piano per l’eliminazione delle...

Temi più discussi: I luoghi del tempo. Alla ’Rocca’ serata per Poli; I Luoghi del Tempo: domani inaugurazione a Pian di Rocca, serata speciale per Dario Fo; I Luoghi del Tempo: parole, musica e teatro per ricordare Paolo Poli; Una serata magica alla Rocca degli Alberti: teatro, musica e aperitivo al tramonto.

Padova dovrebbe essere il capoluogo di regione del Veneto reddit

I Luoghi del Tempo 2026: Omaggio a David Riondino a Sticciano con teatro, musica e cammini etruschiIl festival 'I Luoghi del Tempo' rende omaggio a David Riondino con una giornata di teatro, musica e cammini etruschi a Sticciano, nel comune di Roccastrada, con spettacoli e degustazioni di prodotti ... maremmanews.it

’I Luoghi del Tempo’. Debutto con Fo e JannacciOggi a Pian di Rocca passeggiata con Jacopo e poi il concerto di Paolo. La giornata si concluderà con un aperitivo dedicato ai prodotti del territorio. . lanazione.it