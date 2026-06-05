i lavori per la nuova rotatoria vanno avanti

I lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di viale Stelluti Scala continuano senza interruzioni. Nonostante alcune voci di sospensione, l’assessore ha confermato che gli interventi sono in corso. La rotatoria si trova nella fase di avanzamento e non ci sono stati annunci ufficiali di blocchi o ritardi. La realizzazione procede secondo il cronoprogramma stabilito.

"I lavori per la nuova rotatoria di viale Stelluti Scala non sono affatto fermi". L’assessore ai lavori pubblici di Fabriano, Lorenzo Vergnetta, smentisce sinteticamente ma categoricamente l’allarme del consigliere comunale Giuseppe Pariano che parla di un preoccupante stop del cantiere davanti all’ ospedale Profili, paragonandolo ironicamente alla vicenda del PalaGuerrieri. "Da oltre dieci giorni i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di viale Stelluti Scala davanti all’ospedale Profili sono fermi - incalza Pariano -. Mi auguro che questa Amministrazione, in primis attraverso l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Vergnetta, controlli direttamente cosa stia accadendo e capisca per quale motivo si sia verificato questo preoccupante stop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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