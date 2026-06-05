I ladri entrano nella casa parrocchiale e fanno razzia di calici

Da monzatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno, dei ladri sono entrati nella casa parrocchiale a Besana Brianza e hanno portato via diversi calici. L’episodio è stato comunicato dal sacerdote durante la messa. Non ci sono dettagli su eventuali danni o altri oggetti sottratti. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta indagando sull’episodio.

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Lo ha annunciato il don durante la messa: i ladri hanno fatto visita alla casa parrocchiale.É successo a Besana Brianza nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno. Da quanto riferito dal sacerdote durante la messa i ladri avrebbero rubato alcuni calici e altri oggetti.Una notizia che ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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