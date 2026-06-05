Durante la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno, dei ladri sono entrati nella casa parrocchiale a Besana Brianza e hanno portato via diversi calici. L’episodio è stato comunicato dal sacerdote durante la messa. Non ci sono dettagli su eventuali danni o altri oggetti sottratti. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta indagando sull’episodio.

Lo ha annunciato il don durante la messa: i ladri hanno fatto visita alla casa parrocchiale.É successo a Besana Brianza nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno. Da quanto riferito dal sacerdote durante la messa i ladri avrebbero rubato alcuni calici e altri oggetti.Una notizia che ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furto nella notte nel basso Salento: ladri fanno razzia di sigarette e gratta&vinciNella notte, un furto si è verificato in un bar e rivendita di tabacchi situata in via Torricella, nella frazione di Torrepaduli, nel basso Salento.

Forzano la porta blindata e fanno razzia di gioielli: ladri in casa di una 54enneNella notte, alcuni ladri hanno forzato una porta blindata e sono entrati nell’abitazione di una donna di 54 anni.

Temi più discussi: I ladri entrano nella casa parrocchiale e fanno razzia di calici; Anziani derubati in casa con un nuovo stratagemma: i ladri entrano con il...Topolino; Genny, terrore in casa: i ladri entrano mentre è a letto con il figlio. Ho chiuso la porta e urlato; La banda del buco (nell'acqua). Ladri entrano dalla parete, ma la filiale della banca è chiusa da tempo.

Colpo da 50mila euro all’Expert City, ladri entrano dal tetto con una motosega: Spaccata dal tetto e ingente furto di tecnologia a Misilmeri, dove una banda di malviventi ha preso di mira il punto vendita Expert City in contrada… dlvr.it/TSpbfn #Cronaca #cronac x.com

Genny, terrore in casa: i ladri entrano mentre è a letto con il figlio. Ho chiuso la porta e urlatoGenny Graffiedi, 38enne di Cesenatico, sabato sera era a letto con il suo bimbo di 2 anni a fianco. I malviventi hanno scardinato la finestra al piano terra con un cacciavite e si sono introdotti nell ... ilrestodelcarlino.it

Scopre i ladri in casa, accusa un malore e muoreHa scoperto che i ladri erano entrati in casa sua, quindi ha avuto un malore che gli è costata la vita. È quanto successo ieri sera ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, dove un 63enne, tabaccaio mol ... blitzquotidiano.it

Ladri in casa reddit