I bagnini hanno confermato di non aver modificato i prezzi degli ingressi alla spiaggia, anche quest'anno. In un periodo in cui il costo della vita è in aumento, questa scelta mira a mantenere accessibile il servizio per le famiglie. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza variazioni rispetto alla stagione precedente.

"Non abbiamo aumentato i prezzi e questo, in un momento in cui il caro vita pesa sulle famiglie, può fare la differenza. Ora ci aspettiamo una buona risposta dagli italiani". Paolo Rinaldini, presidente della cooperativa bagnini di Bellaria Igea Marina (nella foto), guarda così all’avvio di giugno, mese che segna il primo vero banco di prova della stagione balneare. Per ora il quadro è di prudenza. "Siamo partiti un po’ a rilento – spiega – anche se gli eventi sportivi di maggio hanno portato movimento, soprattutto nei fine settimana. Rispetto allo stesso periodo del 2025 siamo nella media, ma giugno resta sempre un’incognita". "Bellaria conferma il suo profilo storico – osserva Rinaldini – una località scelta soprattutto da famiglie, bambini e anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I bagnini: "Puntiamo sulle famiglie e non abbiamo aumentato i prezzi"

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