How to Feed the Planet il documentario che racconta la guerra per il cibo al cinema Ciakcity di Rocca San Giovanni

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Come sfameremo 10 miliardi di persone nel 2050? Aumentare la produzione delle risorse alimentari è davvero la scelta migliore? È a queste domande che risponde il nuovo documentario di Francesco De Augustinis, How to the Planet (Come nutrire il Pianeta), al cinema Ciakcity di Rocca San. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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How to feed the planet - One earth Doc - Prima proiezione test Documentario - DP Davide Zerilli

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