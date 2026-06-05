How to Feed the Planet il documentario che racconta la guerra per il cibo al cinema Ciakcity di Rocca San Giovanni
Come sfameremo 10 miliardi di persone nel 2050? Aumentare la produzione delle risorse alimentari è davvero la scelta migliore? È a queste domande che risponde il nuovo documentario di Francesco De Augustinis, How to the Planet (Come nutrire il Pianeta), al cinema Ciakcity di Rocca San. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
How to feed the planet - One earth Doc - Prima proiezione test Documentario - DP Davide Zerilli
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