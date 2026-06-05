Le nazioni del Golfo stanno sviluppando rotte alternative allo Stretto di Hormuz, dopo l’ultima crisi in Medio Oriente e il blocco di quella via strategica. L’obiettivo è garantire il passaggio delle merci senza dipendere dall’area sotto pressione. Le autorità stanno pianificando nuove rotte marittime e terrestri per evitare future interruzioni nel transito commerciale. Questa strategia mira a ridurre la vulnerabilità alle pressioni esercitate dall’Iran nella regione.

Dopo l’ultima crisi in Medio Oriente e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz, le potenze del Golfo si stanno concentrando nel trovare nuove rotte per aggirare il braccio di mare, strategica via commerciale mondiale. Piani di emergenza sono ormai essenziali. Un tempo attraverso Hormuz si trasportava un quinto del petrolio globale. Adesso verrà ridefinito il modo in cui l'energia raggiunge ogni angolo del globo in modo sicuro. Il mezzo? La costruzione di rotte alternative per neutralizzare lo Stretto come arma di ricatto degli ayatollah. I Paesi del Golfo stanno investendo miliardi in nuovi oleodotti, ferrovie e centri di stoccaggio energetico per superare un eventuale blocco futuro dello Stretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Hormuz non basta più: così il Golfo prepara le rotte per aggirare il ricatto dell’Iran

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