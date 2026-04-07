Le autorità stanno valutando l’implementazione di corridoi alternativi sia marittimi che terrestri per ridurre la dipendenza dallo stretto di Hormuz, considerato strategico per il transito di petrolio e merci. Queste iniziative mirano a creare rotte di scambio più sicure e diversificate, evitando possibili blocchi o pressioni da parte dell’Iran. La discussione si svolge in ambito diplomatico, con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità regionale legata alla geografia iraniana.

Un Medio Oriente meno ostaggio della geografia iraniana. Sarebbe questo l'obiettivo di cui si discute nelle stanze alte della diplomazia, dove si tratta la guerra a tutti i livelli. Il cambio di regime a Teheran rimane sullo sfondo della riduzione del potere di ricatto costruito sullo Stretto di Hormuz. E quindi, si ragiona su corridoi terrestri e marittimi alternativi, oleodotti che spostano flussi fuori dal Golfo interno e una normalizzazione araba con Israele che smetta di essere simbolica e diventi infrastruttura politica, commerciale e di sicurezza. Oggi Hormuz è il choke point, un collo di bottiglia in mano al regime. Secondo la International Energy Agency, nel 2025 vi sono transitati quasi 20 milioni di barili al giorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corridoi alternativi marittimi e terrestri: il piano per sganciarsi dal ricatto dell'Iran su Hormuz

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