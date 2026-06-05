Attraverso un lungo post su Instagram, la nota modella e influencer, nonché ex volto di “Uomini e Donne“, Natalia Paragoni, ha rivelato di avere un tumore. La scoperta all’ottavo mese di gravidanza. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita“. Inizia così il lungo post su Instagram di Natalia Paragoni, la modella e influencer diventata famosa grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne.” Natalia, nel post, ha rivelato ai suoi tanti follower di avere un tumore e di averlo scoperto proprio in uno dei momenti più belli della sua vita, ovvero all’ottavo mese di gravidanza: “Ero all’ottavo mese di gravidanza, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ho un tumore”, l’annuncio della modella, un mese fa era diventata mamma

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Bellissimo thread di Sandra sulle scoperte recentemente presentate ad ASCO. Io non conoscevo KRAS: l’ho scoperto attraverso alcune collaborazioni e ho capito perché sia un target così complesso da colpire. Si capisce bene perché la standing ovation foss x.com

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