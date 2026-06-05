Un mese fa, una nota italiana ha annunciato di essere affetta da un cancro, pochi giorni dopo aver dato alla luce una bambina. La donna aveva condiviso l’emozione per la nascita della figlia, in un momento che avrebbe dovuto rappresentare un nuovo inizio. Ora si trova a fronteggiare una diagnosi difficile, mentre sui social si susseguono messaggi di sostegno e vicinanza.

Doveva essere uno dei periodi più sereni della sua vita, fatto di attesa, preparativi e sogni per l’arrivo di una nuova bambina. Invece, dietro il silenzio che per settimane aveva insospettito e preoccupato migliaia di follower, si nascondeva una battaglia durissima, affrontata lontano dai riflettori e dai social network. >> “Ma così, addirittura.”. Clizia Incorvaia osa: il nuovo look lascia tutti senza parole Negli ultimi tempi, infatti, molti utenti avevano notato l’assenza dell’influencer dai suoi profili. Nessun aggiornamento costante, nessuna condivisione della quotidianità e nessuna spiegazione immediata. Una scelta che oggi appare comprensibile alla luce di quanto stava vivendo in privato, tra visite mediche, paure e attese cariche di tensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ho un cancro”. L’annuncio della famosa italiana, un mese fa era diventata mamma

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Un nemico terribile e invulnerabile, l'imperatore del cancro: RAS. Impossibile da battere fino a quando, con un lampo di genio, la scienza non l'ha battuto. Aprendo un nuovo mondo. La storia, bellissima, sul mio Substack. Link in bio. x.com

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