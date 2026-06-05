Hamilton è stato avvistato a Monaco con una Ducati argentata, una delle sole 100 prodotte. La moto, di colore argento brillante, ha un prezzo stimato superiore ai 50.000 euro. La potenza della Ducati, superiore ai 200 cavalli, richiede una preparazione tecnica avanzata per l’utilizzo in gara. La presenza del pilota con questa moto speciale ha attirato l’attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Quanto costa la rarissima Ducati argentata scelta da Hamilton?. Come influisce la potenza di questa moto sulla sua preparazione tecnica?. Chi guida attualmente la classifica mondiale dei piloti in Formula 1?. Perché il passaggio alla Ferrari cambia la gestione della velocità di Hamilton?.? In Breve Motore Desmosedici V4 da 1103cc con 216 cavalli e 120,9 Nm di coppia.. Serie limitata da 100 esemplari prodotta da Ducati per il centenario nel 2026.. Hamilton occupa la quarta posizione in classifica con 72 punti totali.. Kimi Antonelli guida la classifica con 131 punti, distanziando Russell e Leclerc.. Lewis Hamilton arriva a Monaco su una Ducati Panigale V4 S 100 argentata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton a Monaco: arriva con una rarissima Ducati argentata da 100 pezzi

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