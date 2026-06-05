Un giocatore di Venezia è stato espulso durante la partita dopo aver colpito con una testata un avversario, suscitando fischi dal pubblico. La squadra veneziana ha così vinto la terza gara contro la Virtus Bologna, portandosi sul 2-1 nella serie. La vittoria lascia intatte le speranze di raggiungere le finali scudetto.

Venezia vince gara-3 contro la Virtus Bologna e sale sul 2-1 nella serie e intravede le finali scudetto. Ma l'episodio più chiacchierato della partita è accaduto nel quarto quarto: dopo una review, Hackett viene espulso per una testata a Candi, uscendo tra i fischi. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hackett, che combini? Tira una testata all'avversario: espulso tra i fischi

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