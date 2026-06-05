Guerra alle cicche nel weekend | sei tappe in Liguria A Genova si pulisce Monte Moro

Da genovatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana si svolgono sei iniziative in Liguria contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta. A Genova si interviene su Monte Moro. La mobilitazione, promossa da Plastic Free Onlus, si svolge sabato 6 e domenica 7 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Le tappe coinvolgono diverse località della regione, con interventi di pulizia e sensibilizzazione. L’obiettivo è ridurre l’abbandono di cicche e tutelare l’ambiente.

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Sei appuntamenti in Liguria per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. Sabato 6  e domenica 7 giugno, anche la regione sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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