Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend

Le previsioni del tempo per il fine settimana in Liguria indicano condizioni variabili per il periodo tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Secondo gli esperti di 3BMeteo, si prevedono cambiamenti nelle condizioni atmosferiche che interesseranno sia Genova sia le altre zone della regione. Le informazioni disponibili forniscono dettagli sulle possibili piogge, temperature e venti previsti nel corso dei due giorni.

Fine settimana alle porte, che tempo fa a Genova e in Liguria tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026? Le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per il weekend, con la tendenza per la nuova settimana. Meteo Genova e Liguria venerdì 17 aprile Giornata serena o poco nuvolosa a Genova, con.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il 7 e l'8 gennaio

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Meteo Genova: oggi nubi sparse, Sabato 18 poco nuvoloso, Domenica 19 nubi sparsePrevisioni meteo per il 17/04/2026, Genova. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperature comprese tra 16 e 22°C ... ilmeteo.it

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