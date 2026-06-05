Un artista della Generazione Z ha mostrato una nuova installazione che, secondo lui, dimostra come l’arte richieda contenuto e tempo, anche nell’era degli algoritmi. La presentazione è avvenuta di recente, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. L’artista ha spiegato che il suo lavoro mira a mettere in discussione le dinamiche digitali e il valore dell’arte tradizionale. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

The Road Not Taken è la citazione di una delle più belle poesie di Robert Frost, resa popolare da una straordinaria scena del film L’Attimo Fuggente (due strade divergevano in un bosco e io - io presi la meno battuta, e questo ha fatto tutta la differenza) che l’artista usa per riflettere sulle scelte, quelle che hanno composto la persona che siamo, e quelle che ci definiranno domani. Su un grande mappamondo bianco, punteggiato da coordinate spaziali e avvolto da una griglia metallica di frecce, ognuno può scrivere la sua risposta alla domanda che l’opera pone: qual è la prossima destinazione che vuoi raggiungere nella tua vita? Greg di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Greg Goya: «L’arte ha bisogno di contenuto e di tempo, anche nell’epoca dell’algoritmo»

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