Perché il procuratore generale può scegliere quali informazioni acquisire nella grazia?. Come influisce la discrezionalità dell'articolo 681 sulla certezza del diritto?. Quali prove vengono escluse durante l'istruttoria per la concessione della grazia?. Cosa impedisce ai cittadini di consultare gli atti della procura generale?.? In Breve L'articolo 681 c.p.p. conferisce al procuratore generale potere discrezionale sulle informazioni.. L'inchiesta di Thomas Mackinson evidenzia l'impossibilità di accesso pubblico agli atti istruttori.. Il caso Nicole Minetti sottolinea l'opacità delle valutazioni della procura di Milano.. La riforma mira a garantire l'uguaglianza prevista dall'articolo 3 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grazia: il nodo dell’articolo 681 e il rischio di disparità legale

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