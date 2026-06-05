Grazia a Minetti la Procura generale di Milano conferma parere positivo I legali | chiediamo i danni

La Procura generale di Milano ha confermato un parere favorevole riguardo a una vicenda legale coinvolgente Minetti. I legali della parte interessata hanno annunciato che intendono chiedere danni. Il procuratore generale ha dichiarato che le notizie riportate dai media non corrispondono alla realtà dei fatti.

La Procura generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi, «risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito» sulla domanda di grazia di Minetti. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Grazia a Nicole Minetti: la procura conferma il parere positivo e i legali chiedono i danni

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