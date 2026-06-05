Durante il Gran Premio d’Ungheria, la pista di Balaton Park si è rivelata favorevole a Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi ha incontrato difficoltà nella Sprint. La gara ha visto i due piloti affrontarsi in una sfida serrata, con Martin che ha mostrato un buon passo e Bezzecchi che ha faticato a mantenere il ritmo. La competizione proseguirà nel 2025, con possibili sorprese e rimontate.

Il circuito di Balaton Park si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sfida in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin nella corsa al titolo. Il Mondiale MotoGP 2026 vede infatti dopo sette tappe il romagnolo in vetta alla classifica generale con un margine di 17 punti sul compagno di squadra spagnolo, 39 sul ducatista Fabio Di Giannantonio e oltre 70 su tutti gli altri. La stagione è ancora molto lunga, ma si sta delineando un possibile testa a testa per l’iride con protagonisti un italiano e Martinator come già avvenuto nel 2023 e nel 2024. Dopo il fantastico successo del Bez al Mugello c’è grande attesa per capire quali potranno essere i valori in campo sul tortuoso tracciato magiaro, entrato in calendario nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GP Ungheria, pista favorevole a Martin? Nel 2025 una rimonta da brividi. E Bezzecchi faticò nella Sprint…

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