Goretzka tanti saluti | il giocatore si offre alla Juventus Dubbi sulla strategia di calciomercato del Milan

Il centrocampista tedesco ha manifestato interesse a trasferirsi alla Juventus, lasciando aperta la possibilità di un suo approdo in bianconero. Nel frattempo, il Milan ha mostrato interesse per lo stesso giocatore, ma ci sono ancora incertezze sulla strategia di mercato adottata dalla società rossonera. Le trattative tra le parti sono in corso, senza comunicazioni ufficiali o conferme definitive.

Uno dei principali obiettivi di calciomercato del Milan in vista dell'estate sembrava essere Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è stato corteggiato a lungo da Tare e Allegri, che avevano già trovato anche un'intesa economica: triennale da 5 milioni di euro a stagione con opzione di rinnovo per il quarto anno. La recente rivoluzione scatenata da Cardinale, tuttavia, ha cambiato i piani del club rossonero, così come quelli del giocatore. Nelle sue 8 stagioni con la maglia del Bayern Monaco, Goretzka ha realizzato 51 gol e 53 assist in 312 partite, diventando il 33° giocatore con più presenze nella storia del Club. In Germania, ha vinto da protagonista 16 trofei: 7 Bundesliga, una Champions League, una Supercoppa Uefa, 3 Supercoppe di Germania, un Mondiale per club e 3 Coppe di Germania. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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