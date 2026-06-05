Golden Gala 2026 Jacobs fa 9.99 nei 100 metri | Sono contento è un tempo che mi da fiducia

Durante il Golden Gala 2026, un atleta ha corso i 100 metri in 9,99 secondi, scendendo sotto i 10 secondi dopo due anni. Con questo risultato, si è piazzato in quinta posizione nella gara. L’atleta ha commentato di essere soddisfatto del tempo, considerandolo un segnale di fiducia. La competizione si è svolta a Roma il 4 giugno 2026.

Roma, 4 giugno 2026 – Scende sotto i 10 secondi e dopo due anni Marcell Jacobs. L’atleta delle Fiamme Oro piazza la quinta posizione nei 100 metri con il tempo di 9.99, al Golden Gala 2026. Alla seconda uscita stagionale, a seguito della gara d’esordio di Savona segnata dal tempo di 10.01, l’Azzurro, campione olimpico di Tokyo 2020, abbassa il suo crono e aumenta la sua velocità. La gara degli dei della velocità, preceduta da una emozionante presentazione, è stata vinta da Noah Lyles. Il campione olimpico di Parigi 2024 firma il crono di 9.88. Secondo è Eseme con 9.94 e Tebogo fa il terzo posto con il tempo di 9.95. Marcell Jacobs (Fiamme Oro) – 100 metri – Fonte FIDALfidal. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Lyles vs Jacobs, al Golden Gala 2026 la sfida dei 100 metri d'oro

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