Prima dell’intervista, è stato comunicato a Marco Poggi che il suo nome sarebbe stato menzionato nel programma televisivo Quarto Grado, trasmesso su Rete 4. Questo programma, molto seguito in Italia, si occupa di cronaca nera e mantiene alta l’attenzione del pubblico su casi di attualità. La trasmissione è tra le più viste nel suo genere, attirando ogni sera migliaia di telespettatori.

È uno dei programmi più seguiti della televisione italiana quando si parla di cronaca nera: Quarto Grado, su Rete 4, continua a tenere incollati allo schermo migliaia di telespettatori. Negli anni la trasmissione guidata da Gianluigi Nuzzi si è costruita una credibilità solida, puntando sui grandi casi giudiziari e su un racconto capace di unire chiarezza e approfondimento. E i numeri delle ultime ore lo confermano: anche con una collocazione insolita, lontana dalla tradizionale serata di programmazione, il format ha retto l’urto della concorrenza e si è avvicinato a risultati che, per una rete come Rete 4, pesano eccome. Una puntata speciale premiata dal pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Glielo hanno comunicato subito”: la notizia poco prima dell’intervista a Marco Poggi

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