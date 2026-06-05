Glielo hanno comunicato subito Gianluigi Nuzzi la notizia poco prima della messa in onda dell’intervista di Marco Poggi

Da caffeinamagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima della messa in onda dell’intervista di Marco Poggi, è stata comunicata una notizia a Gianluigi Nuzzi. Quarto Grado, uno dei programmi più seguiti in Italia dedicati alla cronaca nera, ha mantenuto il suo ruolo di punto di riferimento per molti telespettatori. La trasmissione si è concentrata su fatti recenti legati a inchieste e procedimenti giudiziari, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

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Tra i programmi più seguiti della televisione italiana dedicati alla cronaca nera, Quarto Grado continua a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di telespettatori. La trasmissione di Rete 4, guidata da Gianluigi Nuzzi, è riuscita negli anni a costruire un rapporto di fiducia con il pubblico grazie all’attenzione riservata ai grandi casi giudiziari e alle vicende che più fanno discutere l’opinione pubblica. Da anni Quarto Grado rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di cronaca, inchieste e dibattito televisivo, grazie a un linguaggio diretto e alla capacità di approfondire vicende che continuano a far discutere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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