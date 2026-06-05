Giugno al Parco Astronomico Livio Gratton di Rocca di Papa

Da ezrome.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno, il Parco Astronomico Livio Gratton di Rocca di Papa ospita un calendario di eventi astronomici. Durante il mese, si svolgono conferenze tematiche, spettacoli al planetario e osservazioni al telescopio. Le attività sono organizzate dall’Associazione Tuscolana di Astronomia e sono aperte al pubblico. Gli incontri prevedono anche sessioni di osservazione guidate con strumenti ottici.

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Cosa: Un ricco calendario mensile di Astroincontri divulgativi, con conferenze tematiche, spettacoli al planetario e osservazioni astronomiche al telescopio guidate dall’Associazione Tuscolana di Astronomia.. Dove e Quando: Presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM), per tutti i venerdì del mese (5, 12, 19, 26) e sabato 20 giugno 2026.. Perché: Per scoprire i segreti dell’Universo, sensibilizzare sull’impatto ecologico dell’inquinamento luminoso e approfondire l’affascinante storia dell’esplorazione e dell’ingegneria spaziale in una location d’eccezione.. Il mese di giugno porta con sé serate dal clima mite e cieli sereni, le condizioni atmosferiche perfette per allontanarsi temporaneamente dal caos e dalle luci abbaglianti della metropoli romana, immergendosi nello spettacolo millenario della volta celeste. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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