Maggio tra le stelle | eventi al Parco astronomico

Nel mese di maggio, il Parco astronomico propone un calendario di eventi che include incontri con esperti e passeggiate naturalistiche. Le attività sono dedicate all’osservazione della volta celeste e alla divulgazione di informazioni scientifiche. Gli appuntamenti sono aperti a chi desidera approfondire temi legati all’astronomia e alla natura, offrendo l’opportunità di scoprire il cielo e l’ambiente circostante.

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Cosa: Un ricco e articolato calendario di Astroincontri e passeggiate naturalistiche dedicate all’esplorazione della volta celeste e alla divulgazione scientifica.. Dove e Quando: Presso il suggestivo Parco astronomico “Livio Gratton” a Rocca di Papa (RM), nel corso dei venerdì del mese di maggio e nella serata di sabato 9 maggio 2026.. Perché: Per farsi rapire dal fascino millenario dell’Universo, osservando galassie e pianeti attraverso potenti telescopi, e per vivere un’esperienza culturale accessibile, inclusiva e adatta a tutta la famiglia.. Con l’arrivo della stagione primaverile e il progressivo allungarsi delle giornate, il cielo notturno torna a essere il grande palcoscenico naturale per tutti gli appassionati di scienza e bellezza.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Maggio tra le stelle: eventi al Parco astronomico Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Marzo tra le stelle: Astroincontri al Parco Astronomico di Rocca di PapaCosa: Il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa inaugura il calendario di marzo con “Astroincontri”, una serie di appuntamenti dedicati... Leggi anche: Stelle e pianeti sopra i Castelli: ad aprile torna la magia del Parco Astronomico “Livio Gratton” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il cielo di maggio 2026: L’arte e le stelle; Cielo del Mese di maggio 2026; Arrivano le Eta Aquaridi, come e dove vedere le stelle cadenti della cometa di Halley nel cielo di maggio; L'oroscopo di martedì 5 maggio 2026: le stelle sotto la Torre. Cielo di maggio 2026: cosa vedere tra costellazioni, pianeti e due Lune pieneIl mese si distingue per un doppio plenilunio: dalla Luna dei fiori alla Luna blu, ecco cosa osservare nel cielo di primavera ... msn.com Il cielo di maggio sotto il segno dei desideri tra polvere di stelle e lune rareIl sipario si alza il primo maggio con la Luna piena dei fiori. Questo nome poetico affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani, che battezzavano ogni plenilunio in base ai cicli della nat ... iodonna.it Domenica 10 maggio le penne nere sfileranno per le vie di Genova per l'atto conclusivo dell'Adunata. Vuoi sapere da dove passerà il corteo e quali sono i punti migliori per vederlo Ecco la mappa completa e l'ordine di passaggio. facebook Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 torna la campagna di sensibilizzazione ambientale #AmailTuoQuartiere – Giornate del Riciclo. Questo weekend sono coinvolti i Municipi I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV Info ow.ly/hwMv50YWqyz x.com