giovanni esposito presenta cena di classe a roma

Notizia in breve

Un attore ha partecipato a una proiezione speciale di una commedia italiana a Roma. Durante l’evento, ha salutato il pubblico e ha partecipato a un confronto diretto con gli spettatori. La proiezione ha visto la presenza di pubblico e l’attore ha interagito con loro in sala. L’iniziativa ha coinvolto una proiezione del film e un momento di dialogo tra attore e pubblico.