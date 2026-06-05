Giovanni Esposito presenta Cena di Classe a Roma

Da ezrome.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore ha partecipato a una proiezione speciale di una commedia italiana a Roma. Durante l’evento, ha salutato il pubblico e ha partecipato a un confronto diretto con gli spettatori. La proiezione ha visto la presenza di pubblico e l’attore ha interagito con loro in sala. L’iniziativa ha coinvolto una proiezione del film e un momento di dialogo tra attore e pubblico.

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Cosa: Proiezione speciale dell’acclamata commedia italiana Cena di Classe, arricchita dalla presenza in sala dell’attore Giovanni Esposito per un saluto e un confronto diretto con gli spettatori.. Dove e Quando: Presso le sale dell’UCI Cinemas Porta di Roma, nella serata di lunedì 8 giugno alle ore 21:00.. Perché: Rappresenta un’opportunità esclusiva per vivere la magia del cinema andando oltre lo schermo, scoprendo i retroscena, le curiosità e gli aneddoti del set direttamente dalla voce di uno dei suoi protagonisti più amati.. La magia del grande schermo risiede non solo nelle storie che racconta, ma anche nella capacità di creare momenti di condivisione e incontro tra chi il cinema lo fa e chi lo ama. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Cena di Classe - Teaser Trailer del film di Francesco Mandelli

Video Cena di Classe - Teaser Trailer del film di Francesco Mandelli

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