A diciassette anni dalla maturità un gruppo di ex studenti si ritrova in circostanze dolorose per l’ultimo saluto a un amico scomparso, dando il via a una serata che prende presto una piega inattesa. La cena tra vecchi compagni diventa infatti il pretesto per riaprire ferite mai rimarginate e riportare a galla ricordi dimenticati. Tra risate amare e tensioni latenti, ognuno si trova costretto a confrontarsi con ciò che ha lasciato indietro. Il film “Cena di classe”, in uscita nelle sale il 26 marzo, diretto da Francesco Mandelli, racconta con tono ironico e malinconico il peso del tempo e delle scelte. La storia trae ispirazione dall’omonimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, mantenendone lo spirito nostalgico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Cena di classe”, intervista a Giovanni Esposito, Nicola Nocella e Francesco Russo

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