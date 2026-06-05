Gio Festival scatta il Piano Sicurezza per Piazza Cesare Battisti | le regole per gli eventi in programma

Da foggiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha attivato il Piano Sicurezza per Piazza Cesare Battisti in vista del 'Gio Festival', evento culturale e musicale che si svolgerà questa sera. Sono state stabilite regole specifiche per la gestione degli accessi e la sicurezza del pubblico, considerando la presenza prevista di un grande numero di partecipanti. La pianificazione riguarda anche il coordinamento delle forze dell’ordine e la disposizione di eventuali punti di emergenza lungo il percorso. La manifestazione si svolgerà in diverse aree della piazza durante le prossime giornate.

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Parte questa sera il ‘Gio Festival’, manifestazione culturale e musicale di particolare spessore e valenza con eventi organizzati anche in Piazza Cesare Battisti che richiameranno un pubblico numeroso. Sono state quindi adottate, in osservanza alle normative vigenti, delle misure mirate a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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