Gemini e Drive si fondono | le email diventano fonti per l’IA

Notizia in breve

Gemini e Drive si uniscono per integrare le email nelle fonti di intelligenza artificiale. Questa fusione permette di gestire i progetti incrociando email e file in modo più diretto. Per attivare l’integrazione tra Gmail e Drive, sono necessari abbonamenti specifici. La novità riguarda la possibilità di utilizzare le email come dati per l’IA, migliorando l’organizzazione e l’uso delle informazioni nelle attività quotidiane.