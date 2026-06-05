Gemini e Drive si fondono | le email diventano fonti per l’IA
Gemini e Drive si uniscono per integrare le email nelle fonti di intelligenza artificiale. Questa fusione permette di gestire i progetti incrociando email e file in modo più diretto. Per attivare l’integrazione tra Gmail e Drive, sono necessari abbonamenti specifici. La novità riguarda la possibilità di utilizzare le email come dati per l’IA, migliorando l’organizzazione e l’uso delle informazioni nelle attività quotidiane.
Come cambierà il modo di gestire i progetti incrociando email e file?. Quali abbonamenti specifici servono per attivare l'integrazione tra Gmail e Drive?. Come si selezionano le email corrette per non sbagliare le risposte?. Perché l'IA non potrà mai analizzare automaticamente tutte le tue conversazioni?.? In Breve Rollout della funzionalità iniziato il 3 giugno 2026 per account selezionati.. Accesso tramite abbonamenti Google AI Pro, AI Ultra o licenze Workspace specifiche.. Integrazione richiede piani Business Standard, Plus, Enterprise Standard ed Enterprise Plus.. Utenti accademici necessitano di Google AI Pro for Education o AI Expanded Access. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Google Drive in Gemini reddit
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