Gas spesa media aumentata di 633 euro in sei anni | altri aumenti per i clienti vulnerabili

Da quifinanza.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In sei anni, la spesa media per il gas è aumentata di 633 euro. I prezzi del gas continuano a salire, mentre i conflitti in Medio Oriente e Ucraina persistono. I clienti vulnerabili affrontano ulteriori aumenti.

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Con i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina ancora in corso, i prezzi del gas continuano a crescere. Ad Amsterdam, principale mercato di riferimento europeo, le quotazioni sui contratti Title Transfer Facility (TTF) si attestano intorno ai 48,7 euro al megawattora. Un dato che, letto isolatamente, potrebbe sembrare contenuto, ma che assume tutt’altro peso se confrontato con i livelli di sei anni fa. Secondo i calcoli di Assoutenti, le tariffe del gas sul mercato regolato risultano oggi l’89% più alte rispetto a maggio 2020. In termini pratici, per una famiglia con un consumo medio annuo di 1.100 metri cubi, ciò comporta una maggiore spesa complessiva di 633 euro nell’arco di sei anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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