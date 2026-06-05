Durante il Golden Gala 2026, Gaia Sabbatini ha concluso la gara dei 1500 metri in tredicesima posizione. La partecipante ha commentato che con il nuovo allenatore la sua preparazione è cambiata e ora deve essere paziente. La competizione si è svolta come quarta tappa della Diamond League, attirando numerosi spettatori e atleti di alto livello.

Gaia Sabbatini ha chiuso in tredicesima posizione la gara dei 1500 metri valevole per il Golden Gala 2026, quarta tappa stagionale della Diamond League. La 26enne abruzzese ha ottenuto un crono di 4:07.04, restando quindi piuttosto distante dal personale dopo aver cambiato recentemente guida tecnica e sede di allenamento scegliendo come nuovo allenatore l’inglese Trevon Painter. “ Sono davvero molto contenta di questa gara, non per il tempo, ma per come ha funzionato la mia testa. È stato un periodo difficilissimo, traumatico, ho cambiato allenatore due mesi fa e anche il gruppo di allenamento. Ora mi alleno con dei ragazzi inglesi e con un allenatore inglese, quindi in lingua. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gaia Sabbatini: “Con il nuovo allenatore è cambiato tutto. Adesso devo essere paziente”

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21.38 5000 metri (femminile): Nadia Battocletti 22.15 400 metri (femminile): Anna Polinari 22.27 200 metri (femminile): Elisa Valensin 22.37 1500 metri (femminile): Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini 22.52 100 metri (maschile): Marcell Jacobs 3/3 #RomeDL #G x.com

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