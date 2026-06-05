Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli già questa estate. Secondo Sky Sport, il club sta considerando una cessione e il calciatore non avrebbe garanzie di rimanere in rosa. La situazione si sta facendo sempre più concreta, con discussioni in corso tra le parti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla possibile destinazione o sulle modalità di questa eventuale partenza.

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già questa estate. Secondo Sky Sport, il belga non ha garanzie di permanenza e la società partenopea valuta una cessione. De Bruyne: il Napoli non lo blinderà. La posizione del centrocampista belga al Napoli è più fragile di quanto sembri. Come rivela Massimo Marianella di Sky Sport: “ Non sono così convinto che De Bruyne resterà a Napoli. Credo che potenzialmente possa lui pensare di rimanere a Napoli, ma non sono sicuro che il Napoli lo terrà”. L’analisi del giornalista non lascia spazio a interpretazioni: gli azzurri potrebbero decidere di venderlo, indipendentemente dalle intenzioni del giocatore. De Bruyne rappresenta una pedina di valore assoluto nel bilancio del club, e una sua cessione porterebbe risorse significative nelle casse partenopee. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro De Bruyne, arriva l’annuncio di Sky: “C’è uno scenario sempre più concreto”

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