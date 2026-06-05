Un uomo di 46 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato tra Grazzanise e Castel Volturno con l’accusa di furti d’auto. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato. L’indagato è sospettato di essere coinvolto anche in rapine armate nella stessa zona. L’operazione rientra in un’azione congiunta delle forze dell’ordine per contrastare i reati di natura predatoria.

Il provvedimento cautelare, eseguito dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato tra Grazzanise e Castel Volturno, riguarda un 46enne pluripregiudicato indiziato di furti d’auto. I Carabinieri della Stazione di Grazzanise e gli Agenti del Commissariato di P.S. di Castel Volturno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 46enne pluripregiudicato, gravemente indiziato – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari — del reato di furto in abitazione aggravato e rapina aggravata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Furti d’auto e rapina armata tra Grazzanise e Castel Volturno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castel Volturno, non si ferma all’alt dei carabinieri: denunciato 36enne e auto sequestrataA Castel Volturno, un uomo di 36 anni di origine ghanese è stato denunciato dopo aver tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri.

Salve, rapina armata al supermercato: fuggono su un’auto bruciataTre uomini hanno svaligiato un supermercato armati, poi sono fuggiti a bordo di un'auto data alle fiamme.

Argomenti più discussi: Furti d'auto e rapina sulla Domitiana, arrestato 46enne. Minacciò benzinaio con una chiave a croce; Aprilia: Si impossessavano di due bottiglie di champagne per un valore complessivo di circa 300 euro. Un uomo arrestato mentre il complice si è reso irreperibile ed è tuttora attivamente ricercato.; Banda delle tabaccherie, sconti in Appello; CASTEL VOLTURNO – SORPRESO MENTRE SVERSAVA RIIFUTI IN CAMPAGNA, DENUNCIATO.

Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di Napoli reddit

Castel Volturno, scoperta discarica abusiva con carcasse di autoBlitz dei Carabinieri a Castel Volturno, in località La Piana, dove i militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno proceduto al sequestro di un’area demaniale di circa 2.000 metri ... rainews.it