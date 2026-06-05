Formula 1 si corre a Montecarlo | orario programma e dove vedere Gp Monaco

Il Gran Premio di Montecarlo si svolge dal 5 al 7 giugno nel Principato, con le prove libere in programma venerdì. Le qualifiche sono previste per sabato, mentre la gara si terrà domenica pomeriggio. La corsa si disputa sul circuito cittadino, noto per le sue curve strette e i cambi di quota. Gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva e online.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno, il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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