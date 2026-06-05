Forbidden fruit 4 replica puntata 5 giugno in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 5 giugno, va in onda in streaming la quinta puntata di Forbidden Fruit 4, soap turca trasmessa da Mediaset. Nella puntata, Mert dice a Kerim di non lasciarsi distrarre dai sentimenti, mentre Yildiz organizza una festa di compleanno a tema “cattivi” per Caner. La puntata è disponibile online per la visione in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 5 giugno – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna mentre Mert ordina a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti, Yildiz organizza un’eccentrica festa a tema “cattivi” per il compleanno di Caner. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 6 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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