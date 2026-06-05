Flaira Ferro in concerto all' Ultravox

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flaira Ferro si esibirà in concerto all’Ultravox di Firenze durante la quinta edizione del festival HEARTHbeat, dedicato alle musiche del mondo. L’evento, promosso dall’Associazione Music Pool con la direzione artistica di Enrico Romero, rappresenta un’anteprima speciale del festival. La serata si svolgerà nel locale fiorentino, che ospiterà la performance della cantante prima delle altre tappe dell’edizione.

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HEARTHbeat, Battiti del cuore e della terra, il festival dedicato alle musiche del mondo torna a Firenze per la sua quinta edizione, un progetto dell'Associazione Music Pool con la direzione artistica di Enrico Romero con un’anteprima d’eccezione presso l’Ultravox di Firenze: in concerto Flaira. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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