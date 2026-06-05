Le indagini che avevano collegato l'ex premier a presunti legami mafiosi sono state archiviate. I magistrati che avevano condotto le verifiche non hanno trovato elementi sufficienti per sostenere queste accuse. La decisione di chiudere il procedimento è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori sviluppi giudiziari. I media avevano riportato le ipotesi di coinvolgimento, ma ora si conferma che non ci sono prove a sostegno di tali affermazioni.

Chi sono i magistrati che hanno costruito queste narrazioni infondate?. Come hanno influenzato i media la percezione pubblica di queste accuse?. Quali affari immobiliari sospetti coinvolgono gli ex magistrati di Palermo?. Perché le indagini sui veri mandanti sono state deviate per decenni?.? In Breve Magistrati Turco, Tescaroli, Di Matteo e Ingroia hanno sostenuto tesi giudiziarie fragili.. Scarpinato ha intrecciato mafia, massoneria e servizi segreti deviati in sceneggiature complesse.. Ciancimino e Baiardo hanno alimentato la pista nera tramite apparati mediatici televisivi.. Indagini di Salvatore de Luca rivelano affari immobiliari sospetti tra ex magistrati e imprenditori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Fine del teorema Berlusconi: svanisce l’ipotesi di legami mafiosi

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