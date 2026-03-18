Il sottosegretario è stato accusato dal Pd di essere socio di una società che condivide lo stesso indirizzo di un'impresa legata alla famiglia di un camorrista. La questione riguarda i collegamenti tra le attività imprenditoriali del politico e ambienti associati alla criminalità organizzata. La replica del sottosegretario è arrivata in risposta alle critiche mosse dal partito.

Altra grana per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che, a quattro giorni dal referendum, si ritrova a essere bersagliato dalle opposizioni dopo che un articolo del Fatto Quotidiano ha messo in luce che il politico, insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia, aveva una società che aveva lo stesso indirizzo di una ditta il cui amministratore unico è Miriam Caroccia, figlia di Mauro. Quest’ultimo è attualmente in carcere a Viterbo dove sta scontando una condanna definitiva a 4 anni per l’indagine della Dda di Roma sul clan di stampo camorristico capeggiato da Michele Senese, noto come ‘O’ Pazz’. Andrea... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Delmastro nel mirino del Pd per la società con legami in ambienti mafiosi, la replica del sottosegretario

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