Fermento in Val Tidone a Borgonovo premia pane vino e territorio

Da ilpiacenza.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Borgonovo si è svolta l'ottava edizione di Fermento in Val Tidone, evento dedicato a pane, vino e territorio. La giornata ha visto esposizioni e degustazioni legate alla tradizione enogastronomica locale. L'iniziativa fa parte del calendario del progetto Welcome Val Tidone, promosso da Borgonovo Città della Gastronomia. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alla programmazione prevista.

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Una giornata dedicata alla tradizione e al territorio con il filo rosso rappresentato dalla nostra enogastronomia: anche l’ottava edizione di Fermento in Val Tidone, secondo appuntamento del calendario eventi del progetto Welcome Val Tidone, promosso da Borgonovo Città della Gastronomia per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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