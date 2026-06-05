Fermento in Val Tidone a Borgonovo premia pane vino e territorio
A Borgonovo si è svolta l'ottava edizione di Fermento in Val Tidone, evento dedicato a pane, vino e territorio. La giornata ha visto esposizioni e degustazioni legate alla tradizione enogastronomica locale. L'iniziativa fa parte del calendario del progetto Welcome Val Tidone, promosso da Borgonovo Città della Gastronomia. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alla programmazione prevista.
Una giornata dedicata alla tradizione e al territorio con il filo rosso rappresentato dalla nostra enogastronomia: anche l’ottava edizione di Fermento in Val Tidone, secondo appuntamento del calendario eventi del progetto Welcome Val Tidone, promosso da Borgonovo Città della Gastronomia per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Cari Amici, il 2 giugno saremo presenti a Borgonovo in occasione di FERMENTO IN VAL TIDONE con il nostro pregiatissimo ZAFFERANO VAL TIDONE - BIOLOGICO e i favolosi biscotti allo zafferano di Valentina, vi aspettiamo. #borgonovovaltidone # facebook
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