Fermento in Val Tidone a Borgonovo premia pane vino e territorio

Notizia in breve

A Borgonovo si è svolta l'ottava edizione di Fermento in Val Tidone, evento dedicato a pane, vino e territorio. La giornata ha visto esposizioni e degustazioni legate alla tradizione enogastronomica locale. L'iniziativa fa parte del calendario del progetto Welcome Val Tidone, promosso da Borgonovo Città della Gastronomia. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alla programmazione prevista.