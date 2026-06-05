Far pagare i magistrati di tasca propria? L’ennesima riforma da talk show che non risolverà nulla

Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato una richiesta che prevedeva il pagamento di spese da parte di magistrati di tasca propria. La decisione è arrivata dopo un procedimento che coinvolgeva questa richiesta. La vicenda ha attirato l’attenzione sui dibattiti politici e mediatici riguardanti la gestione economica dei magistrati. Nessuna ulteriore azione o sviluppo è stato comunicato al momento.

Dopo l’archiviazione da parte del gip del Tribunale di Firenze, su conforme richiesta della Procura, del procedimento in cui si indagava sui rapporti tra il fondatore di Forza Itala e Marcello Dell’Utri con Cosa nostra, si torna ad agitare lo spettro della responsabilità civile dei magistrati, quella diretta. Colpisce che a farlo sia Marina Berlusconi in relazione ad una vicenda nella quale l’esito giudiziario è stato favorevole al padre, per cui in questo caso si potrebbe sostenere, a ragione, che il sistema stavolta ha funzionato, anche a tutela delle persone indagate. La proposta, però, viene da lontano ed è stata portata nei giorni scorsi all’attenzione anche del ministro Nordio, che però si sarebbe dimostrato in disaccordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Non pensate che Sempio ,parlando di corruzione dei magistrati,ne abbia esperienza diretta? Forse si riferisce a questi magistrati pensando a quello che ha dovuto pagare quelli per l' archiviazione??? x.com