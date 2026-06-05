Ex poliziotto torna in carcere | revocata la liberazione condizionale

Notizia in breve

La liberazione condizionale di un ex poliziotto è stata revocata dopo che ha commesso nuovi maltrattamenti mentre era in libertà. L’uomo, già condannato per abusi, è stato arrestato nuovamente. Un detenuto considerato non pericoloso ha recidivato, secondo le autorità, commettendo reati durante il periodo di libertà condizionata. La decisione di tornare in carcere è stata presa in seguito alle violazioni riscontrate.