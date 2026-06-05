Un video girato al Campo 4 dell’Everest, a circa 7.900 metri di quota, mostra una grande quantità di rifiuti accumulati sulla montagna. La registrazione, diffusa online, ha suscitato numerosi commenti e riacceso il dibattito sulla presenza di spazzatura lungo le rotte di salita. La scena evidenzia come l’abbandono di rifiuti sia un problema ricorrente sulle vie di accesso alla vetta più alta del mondo. La diffusione del video ha portato maggiore attenzione sulla questione ambientale legata all’alta quota.

Una ripresa girata al Campo 4 dell’Everest, a circa 7.900 metri di quota, ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti sul web e riacceso un dibattito che accompagna da anni la montagna più alta del mondo: quello dei rifiuti lasciati lungo le vie di salita. Il video, che è stato pubblicato su Instagram dall’alpinista Angelina Angelova, mostra tende squarciate dal vento contornate da materiali in disuso e imballaggi lasciati da precedenti spedizioni. Il reel ha suscitato migliaia di commenti indignati e molti utenti hanno criticato gli alpinisti e le compagnie di spedizione, incolpandoli di contribuire all’inquinamento ambientale della montagna più alta del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Everest come una discarica: la denuncia video di un’alpinista documenta la montagna di rifiuti

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