Il sindaco di Nocera Inferiore ha confermato che l'annuncio dell'annullamento di un evento jazz è una fake news. La diffusione di notizie false riguarda anche avvisi e multe, che sono state smentite ufficialmente. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato la cancellazione dell’evento, né sono stati emessi avvisi o sanzioni relative alla manifestazione. La diffusione di informazioni non verificate sta creando confusione tra cittadini e organizzatori.

Dopo la diffusione delle false notizie relative alle presunte multe, è ora la volta dei falsi avvisi a Nocera Inferiore. Ancora una volta vengono diffuse informazioni non veritiere con l’evidente intento di generare confusione e screditare il lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La sinistra vede il “fantasma” del Duce anche al Senato. Ma le psw “fasciste” sono una fake newsAl Senato, si sono diffusi commenti riguardanti presunte simbologie fasciste, inclusi riferimenti al Duce, alla parola Dux e alle SS naziste.

Leggi anche: Terremoto in Calabria, notte di paura. Sindaco di Corigliano: “Forte ma nessun danno, circolano anche fake news”

Argomenti più discussi: Evento jazz annullato ma è una fake news, la denuncia del sindaco; Tutta la storia aka disastro annunciato dell'(ex) Hellwatt Festival di Reggio Emilia (spiegata bene); I grandi talenti del jazz tedesco a Montebelluna: stasera il concerto gratuito in Piazza Dall’Armi; Concerti e festival per i prossimi mesi. La lista in continuo aggiornamento [Info e Biglietti].