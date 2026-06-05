Evento finale CooperLab presentati i progetti delle scuole di Piacenza
A Piacenza si è svolto l’evento finale di CooperLab, promosso da Legacoop Emilia Ovest. Sei scuole hanno presentato dodici progetti cooperativi presso il PalabancaEventi. Il progetto, giunto alla sua fase conclusiva, coinvolge istituti superiori della zona e si basa su un’esperienza di vent’anni. Durante l’iniziativa sono stati illustrati i lavori realizzati dagli studenti, che hanno partecipato alle attività di cooperazione scolastica.
Sei scuole, dodici progetti cooperativi. La bellissima cornice del PalabancaEventi di Piacenza ha ospitato l’evento finale di CooperLAB, il progetto promosso da Legacoop Emilia Ovest che, sulla scia dell’esperienza ventennale di Bellacoopia, coinvolge gli istituti superiori dei territori di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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