Evento finale CooperLab presentati i progetti delle scuole di Piacenza

Notizia in breve

A Piacenza si è svolto l’evento finale di CooperLab, promosso da Legacoop Emilia Ovest. Sei scuole hanno presentato dodici progetti cooperativi presso il PalabancaEventi. Il progetto, giunto alla sua fase conclusiva, coinvolge istituti superiori della zona e si basa su un’esperienza di vent’anni. Durante l’iniziativa sono stati illustrati i lavori realizzati dagli studenti, che hanno partecipato alle attività di cooperazione scolastica.