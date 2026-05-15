Castelpoto borgo dell’innovazione culturale | presentati i progetti installativi di Stuoni

A Castelpoto sono stati presentati i progetti installativi di S(t)uoni, un’iniziativa volta a promuovere l’arte e l’innovazione culturale nel borgo sannita. Il sindaco ha partecipato alla cerimonia di presentazione, sottolineando l’obiettivo di valorizzare lo spazio pubblico attraverso interventi artistici. Sono stati illustrati dettagli sui lavori e sulle installazioni previste, che coinvolgono artisti locali e internazionali. L’evento si è svolto in presenza di rappresentanti istituzionali, artisti e cittadini, in un’atmosfera di confronto e partecipazione.

Una Sala Consiliare gremita ha sancito ieri il successo della presentazione ufficiale dei progetti installativi di S(t)uoni Art Residency. L’evento ha segnato un punto di svolta per il borgo sannita, trasformandolo in un laboratorio a cielo aperto dove memoria rurale e linguaggi contemporanei si fondono sotto la guida del sindaco Vito Fusco e del curatore Leandro Pisano. Al centro della giornata, la visione strategica dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vito Fusco, che ha rivendicato con forza il ruolo di Castelpoto come centro di sperimentazione internazionale. L’iniziativa, fortemente voluta e supportata dal primo cittadino, mira a ribaltare la narrazione delle aree interne, trasformandole da luoghi di abbandono a poli di attrazione per l’innovazione creativa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Castelpoto borgo dell’innovazione culturale: presentati i progetti installativi di S(t)uoni

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