Estrazione Million Day di oggi 5 giugno 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Notizia in breve

L'estrazione del Million Day di oggi, venerdì 5 giugno 2026, si è svolta alle 19:00. Sono stati estratti i numeri 4, 12, 23, 35 e 41. Nessun vincitore con cinque numeri. Sono stati registrati 1500 vincitori con quattro numeri corretti. La lotteria si svolge ogni giorno, con risultati disponibili subito dopo l’estrazione. La prossima estrazione è prevista per domani alle 19:00.