Estrazione Million Day di oggi 5 giugno 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Da tpi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'estrazione del Million Day di oggi, venerdì 5 giugno 2026, si è svolta alle 19:00. Sono stati estratti i numeri 4, 12, 23, 35 e 41. Nessun vincitore con cinque numeri. Sono stati registrati 1500 vincitori con quattro numeri corretti. La lotteria si svolge ogni giorno, con risultati disponibili subito dopo l’estrazione. La prossima estrazione è prevista per domani alle 19:00.

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Estrazione Million Day oggi venerdì 5 giugno 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 5 giugno 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 5 GIUGNO 2026 LIVE – ORE 20,30   Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it

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